Правый защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял стал ближе к переходу в «Милан».

Информация о возможном переезде бразильца в Милан появилась ещё по ходу минувшего сезона. Согласно данным журналиста Николо Скиры, теперь «россонери» удалось согласовать с Эмерсоном условия контракта. 25-летний футболист готов подписать с грандом Серии А контракт, рассчитанный до 2029 года. В настоящий момент «Милан» пытается убедить «Тоттенхэм» одобрить трансфер.

Эмерсон Роял провёл 24 матча за «шпор» в прошедшей кампании, отметившись одним забитым мячом. Интерес к универсальному защитнику также приписывался испанскому «Вильярреалу».