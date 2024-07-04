Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кукурелья высказался о приходе Марески в «Челси»

04 Июля 2024 • 04:19 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья поделился мнением о назначении Энцо Марески на должность главного тренера команды.

Итальянский специалист, ранее работавший в «Лестере», заменил у руля лондонцев Маурисио Почеттино.

«Пришёл хороший тренер, и нам нужно проявить немного терпения, не вносить постоянные изменения и быть более спокойными. Нам удалось отлично завершить прошедший сезон. Надеюсь, с новым тренером мы сможем построить что-то хорошее», – приводит Diario SPORT слова Кукурельи.

Энцо Мареска заключил с «Челси» контракт, рассчитанный до середины 2029 года. Также в договоре предусмотрен пункт пролонгации ещё на один сезон.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Марк Кукурелья ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Июля
01:52
Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
01 Июля
22:36
«Челси» готов удовлетворить запросы Нико Уильямса, но игрок хочет в другой топ-клуб
22:09
Гиу отклонил предложение «Барселоны» перед уходом в «Челси» – названы условия
30 Июня
23:35
«Челси» не собирается обменивать Джексона на Исака
29 Июня
05:59
«Милан» работает над подписанием полузащитника «Челси»
02:58
В «Челси» определились с планами на Гиу, купленного у «Барселоны»
02:27
Палмер оценил уровень нового тренера «Челси» Марески
01:35
«Челси» принял решение по Чуквуэмеке
01:17
Палмер: «Я был опустошён после ухода Почеттино из «Челси» 1
00:53
«Челси» не отказался от идеи подписания форварда, оценённого в 120 млн евро
28 Июня
07:04
Ямаль прокомментировал решение Гиу сменить «Барселону» на «Челси»
01:21
Форвард «Барселоны» подписал контракт с «Челси» до 2030 года
27 Июня
23:47
«Тоттенхэм» не готов удовлетворить требования «Челси» по Галлахеру
05:40
«Челси» откажется от трансфера звезды «Ньюкасла» Исака – названа причина 1
26 Июня
04:29
«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси» 1
03:22
«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку
02:56
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
23 Июня
01:09
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону» 1
22 Июня
22:56
«Челси» начал переговоры по звезде Лиги 1
20 Июня
05:28
«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Губерниев назвал победителя Евро-2024 Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 «Спартак» оформил сразу два трансфера Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й Роналду сделал заявление о незабитом пенальти «Обидно и неожиданно»: Гилерме честно высказался после ухода из «Локомотива» В УЕФА приняли решение по скандальному жесту Беллингема на Евро-2024 Тренер сборной Португалии высказался о Роналду после победы над Словенией
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024
Спортивные новости
Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июля
04:19 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья высказался о приходе Марески в «Челси»
03:16 · Англия. Премьер-лига
«Ювентусу» интересен защитник «Манчестер Сити»
02:45 · Англия. Премьер-лига
Перспективный англичанин готов отказать «Барселоне» – он предпочитает другие варианты
02:36 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» близок к назначению Паркера главным тренером клуба
02:11 · Англия. Премьер-лига
Названы условия возможного перехода Гринвуда из «Манчестер Юнайтед» в клуб Серии А
02:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уволил 250 сотрудников
01:52 · Чемпионат Европы 2024
Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»
01:25 · Англия. Премьер-лига
Пакета может неожиданно вернуться на родину
01:15 · Англия. Премьер-лига
​Родня испортила каникулы Хын Мину
01:14 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» договорился со звездой «Манчестер Сити» слухи
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отказался от подписания Канселу – названа причина
03 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделает предложение «Баварии» по де Лигту – названа сумма слухи
23:46 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату запросил Рабио у «Ливерпуля» слухи
22:57 · Англия. Премьер-лига
Названа возможная зарплата Калафьори в «Арсенале» 1 слухи
21:47 · Англия. Премьер-лига
Регилон может во второй раз присоединиться к «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем