Кукурелья высказался о приходе Марески в «Челси»

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья поделился мнением о назначении Энцо Марески на должность главного тренера команды.

Итальянский специалист, ранее работавший в «Лестере», заменил у руля лондонцев Маурисио Почеттино.

«Пришёл хороший тренер, и нам нужно проявить немного терпения, не вносить постоянные изменения и быть более спокойными. Нам удалось отлично завершить прошедший сезон. Надеюсь, с новым тренером мы сможем построить что-то хорошее», – приводит Diario SPORT слова Кукурельи.

Энцо Мареска заключил с «Челси» контракт, рассчитанный до середины 2029 года. Также в договоре предусмотрен пункт пролонгации ещё на один сезон.