«Ювентусу» интересен защитник «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Ян Коуто попал на радары «Ювентуса».

22-летний футболист блеснул в прошедшем сезоне, выступая за «Жирону» на правах аренды. С июля бразилец возвращается в расположение «горожан», но уже скоро, вероятно, сменит клубную прописку. Как утверждает инсайдер Николо Скира, в подписании Коуто заинтересован «Ювентус». Представители гранда Серии А начали переговоры с агентами игрока.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Яна Коуто составляет 25 млн евро. В прошедшей кампании латераль провёл 34 матча за «Жирону» в Ла Лиге, записав себе в актив один забитый мяч и десять результативных пасов.