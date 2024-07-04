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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Перспективный англичанин готов отказать «Барселоне» – он предпочитает другие варианты

04 Июля 2024 • 02:45 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
18.08 18:00

Вингер «Халл Сити» Джейден Филоджин-Байдейс не горит желанием переходить в «Барселону».

Каталонский гранд уже обратился к «тиграм» с официальным предложением по 22-летнему игроку, о чём стало известно в прошлом месяце. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, переход Филоджина-Байдейса сейчас маловероятен – футболист хотел бы продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Предложения по нему также сделали «Ипсвич», «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Решение будет принято в скором времени.

Джейден Филоджин-Байдейс стал автором 12 забитых голов и шести результативных передач в 32 поединках минувшего розыгрыша английского Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Барселона Ипсвич Халл Сити Кристал Пэлас трансферы футбола - лето 2024 Джейден Филоджин-Байдейс ещё теги

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