Перспективный англичанин готов отказать «Барселоне» – он предпочитает другие варианты

Вингер «Халл Сити» Джейден Филоджин-Байдейс не горит желанием переходить в «Барселону».

Каталонский гранд уже обратился к «тиграм» с официальным предложением по 22-летнему игроку, о чём стало известно в прошлом месяце. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, переход Филоджина-Байдейса сейчас маловероятен – футболист хотел бы продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Предложения по нему также сделали «Ипсвич», «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Решение будет принято в скором времени.

Джейден Филоджин-Байдейс стал автором 12 забитых голов и шести результативных передач в 32 поединках минувшего розыгрыша английского Чемпионшипа.