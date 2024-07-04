​«Бёрнли» близок к назначению Паркера главным тренером клуба

Английский «Бёрнли» близко к тому, чтобы назначить главным тренером клуба Скотта Паркера - бывшего полузащитника английской сборной, который уже более года остаётся без работы. Ранее Паркер, которому сейчас 43 года, тренировал бельгийский «Брюгге», но после того, как команда в 12 матчах выиграла лишь дважды, его уволили. Это было в марте 2023 года.

С другой стороны, у Паркера есть опыт подъема команд из Чемпионшипа в АПЛ - ранее ему удавалось это с «Фулхэмом» и «Борнмутом», а это именно то, что сейчас нужно «Бёрнли». В июне появлялись слухи, что новым тренером клуба может стать Руд ван Нистелрой - бывшая звезда «Манчестер Юнайтед».