Названы условия возможного перехода Гринвуда из «Манчестер Юнайтед» в клуб Серии А

«Лацио» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» по нападающему Мэйсону Гринвуду.

Английский футболист готов продолжить карьеру в Риме, но «Лацио» ещё предстоит согласовать трансфер с «Манчестер Юнайтед». По данным журналиста Альфредо Педуллы, итальянский клуб предложит за Гринвуда порядка 22 млн фунтов стерлингов (26 млн евро), а также включит в сделку пункт, позволяющий «красным дьяволам» рассчитывать на 40-50% от суммы будущей перепродажи форварда. Руководство «орлов» считает, что такие условия должны удовлетворить манкунианцев.

В прошедшем сезоне Мэйсон Гринвуд выступал за «Хетафе» на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» запрашивает за игрока более 35 млн евро.