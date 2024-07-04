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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уволил 250 сотрудников

04 Июля 2024 • 02:01 Комментировать

Новая метла метёт по -новому - руководство «Манчестер Юнайтед» занялось «оптимизацией», уволив не менее 250 клубных сотрудников. Это решение было принято после анализа, в ходе которого выяснилось, что у «Манчестер Юнайтед» самый большой штат сотрудников во всей АПЛ, более 1100 человек. При этом результаты клуба уже давно не соответствуют такому количеству персонала.

Для сравнения, в «Манчестер Сити» работают всего лишь 520 человек. Даже занимающий второе место «Ливерпуль» существенно отстаёт - 1005 сотрудников. Далее идут лондонские «Челси» (788), «Тоттенхэм» (719) и «Арсенал» (649).


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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