«Манчестер Юнайтед» уволил 250 сотрудников

Новая метла метёт по -новому - руководство «Манчестер Юнайтед» занялось «оптимизацией», уволив не менее 250 клубных сотрудников. Это решение было принято после анализа, в ходе которого выяснилось, что у «Манчестер Юнайтед» самый большой штат сотрудников во всей АПЛ, более 1100 человек. При этом результаты клуба уже давно не соответствуют такому количеству персонала.

Для сравнения, в «Манчестер Сити» работают всего лишь 520 человек. Даже занимающий второе место «Ливерпуль» существенно отстаёт - 1005 сотрудников. Далее идут лондонские «Челси» (788), «Тоттенхэм» (719) и «Арсенал» (649).