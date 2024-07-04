Пакета может неожиданно вернуться на родину

Будущее полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета остаётся неопределённым.

Как стало известно в прошлом месяце, бразильцу грозит пожизненная дисквалификация за нелегальные ставки. Вероятно, на фоне возникших проблем игроку придётся вернуться на родину – там уже есть желающие его подписать. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, «Фламенго» обратился к «Вест Хэму» по вопросу аренды 26-летнего атакующего хавбека. Переговоры продолжаются. Клуб из Рио-де-Жанейро планирует закрыть сделку в кратчайшие сроки.

Стоимость Лукаса Пакета, по версии портала Transfermarkt, составляет 65 млн евро, а его контракт с «молотобойцами» рассчитан до 2027 года.