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Пакета может неожиданно вернуться на родину

04 Июля 2024 • 01:25 Комментировать
Атлетико Минейро
...
Фламенго
Через 1 ч. 58 мин.

Будущее полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета остаётся неопределённым.

Как стало известно в прошлом месяце, бразильцу грозит пожизненная дисквалификация за нелегальные ставки. Вероятно, на фоне возникших проблем игроку придётся вернуться на родину – там уже есть желающие его подписать. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, «Фламенго» обратился к «Вест Хэму» по вопросу аренды 26-летнего атакующего хавбека. Переговоры продолжаются. Клуб из Рио-де-Жанейро планирует закрыть сделку в кратчайшие сроки.

Стоимость Лукаса Пакета, по версии портала Transfermarkt, составляет 65 млн евро, а его контракт с «молотобойцами» рассчитан до 2027 года.

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