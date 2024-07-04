​Родня испортила каникулы Хын Мину

Проблемы в семье Сон Хын Мина - его отец и старший брат могут ответить по закону вследствие жалобы одного из обучающихся в их футбольной школе в Чхунчхоне детей. Мальчик пожаловался на агрессию, которую проявили к нему родственники звезды корейского футбола.

Информация об этом просочилась в южнокорейское новостное агентство Yonhap, и теперь инцидент получил широкую огласку - замять его уже не получится. Отец Хын Мина отрицает слова мальчика, но, похоже, отвертеться ему не удастся - родители пострадавшего даже успели снять побои, и это может стать весомым аргументом для следствия.