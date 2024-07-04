Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Бразилец уже ответил согласием на предложение «Аль-Насра», докладывает журналист Джанлуиджи Лонгари. В скором времени саудовский гранд начнёт официальные переговоры с «Манчестер Сити» по условиям трансфера.

Согласно появившимся ранее данным, «Аль-Наср» предложил 30-летнему вратарю «горожан» зарплату в размере 30 млн евро в год.

Действующий договор Эдерсона с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильского стража ворот в 35 млн евро.