«Интер» отказался от подписания Канселу – названа причина

Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу не перейдёт в миланский «Интер».

«Нерадзурри» ищут замену Тажону Бушанану, который надолго выбыл из строя из-за травмы. Одним из первых кандидатов, на которого обратил внимание гранд Серии А, был Канселу, принадлежащий «Манчестер Сити», докладывает журналист Джанлука ди Марцио. Впрочем, миланцы быстро отказались от этой идеи, поскольку поняли, что сделка будет слишком дорогой.

Жоау Канселу уже знаком с «Интером» – он выступал за команду на правах аренды из «Валенсии» в сезоне-2017/18.

Прошедшую кампанию 30-летний футболист провёл в аренде в «Барселоне».