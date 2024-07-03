«Манчестер Юнайтед» всерьёз намерен оформить трансфер центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта.

Недавно в СМИ появилась информация о готовности нидерландского футболиста перебраться в стан «красных дьяволов» – он предпочитает этот вариант продолжения карьеры всем остальным. Согласно данным журналиста Нила Кёстиса, «Манчестер Юнайтед» намерен сделать официальное предложение «Баварии» после завершения Евро-2024. Английский гранд планирует приобрести 24-летнего игрока за 40 млн фунтов стерлингов (чуть больше 47 млн евро).

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Маттейса де Лигта значительно выше – в 65 млн евро. Контракт центрбека с «Баварией» действует до 2027 года.