Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио продолжает поиски клуба.

С 1 июля француз официально является свободным агентом – его контракт с «Ювентусом» подошёл к концу. 29-летний игрок ещё может подписать новый договор с туринцами, но также ведёт переговоры и с другими клубами. По информации TEAMtalk, хавбек запросил у одного из потенциальных работодателей – «Ливерпуля» – зарплату в размере порядка 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 95 тысяч евро). Пока неясно, готовы ли «красные» удовлетворить такие требования.

Напомним, в прошлом году Адриен Рабио мог перебраться в «Манчестер Юнайтед», но именно финансовые условия, запрошенные его агентом и матерью, свели сделку на нет.