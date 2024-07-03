Центральный защитник сборной Италии и «Болоньи» Рикардо Калафьори может перебраться в лондонский «Арсенал».

Как стало известно из недавних сообщений, именно «канониры» лидируют в борьбе за 22-летнего футболиста. Согласно сведениям GIFN, «Арсенал» готов платить Калафьори порядка 4 млн евро в год. Лондонский гранд хотел бы как можно скорее закрыть сделку.

«Болонья» не торопится отпускать свою звезду: «россоблу» готовят для перспективного центрбека новый выгодный контракт, а также запрашивают за него немалую сумму у потенциальных покупателей – около 50 млн евро.

Действующий договор Рикардо Калафьори с «Болоньей» рассчитан до 2027 года.