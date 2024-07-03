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Названа возможная зарплата Калафьори в «Арсенале» слухи

03 Июля 2024 • 22:57 Комментировать (1)
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Центральный защитник сборной Италии и «Болоньи» Рикардо Калафьори может перебраться в лондонский «Арсенал».

Как стало известно из недавних сообщений, именно «канониры» лидируют в борьбе за 22-летнего футболиста. Согласно сведениям GIFN, «Арсенал» готов платить Калафьори порядка 4 млн евро в год. Лондонский гранд хотел бы как можно скорее закрыть сделку.

«Болонья» не торопится отпускать свою звезду: «россоблу» готовят для перспективного центрбека новый выгодный контракт, а также запрашивают за него немалую сумму у потенциальных покупателей – около 50 млн евро.

Действующий договор Рикардо Калафьори с «Болоньей» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Арсенал Лондон Рикардо Калафьори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Zed2891
03 Июля 2024 в 23:28
Просто развод, ещё и за такие бабки. Если это правда, то Салиба на выход в мадридский Зенит что-ли, которому все мало.
Если на лавку за полтинник, то тоже как-то странно.
Вместо нападающего, опять берут непонятного итальянца.
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