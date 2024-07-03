Регилон может во второй раз присоединиться к «Манчестер Юнайтед»

Защитник Серхио Регилон покинет «Тоттенхэм» этим летом.

Как передаёт издание As, соглашение испанца с лондонским клубом действует до июня 2025 года, но «шпоры» хотят расстаться с футболистом уже в это трансферное окно. Сообщается, что в услугах 27-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», в составе которого Регилон играл в первой половине прошлого сезона. Также одним из претендентов на защитника называется в «Вест Хэм».

Во второй половине завершившегося сезона Регилон выступал за «Брентфорд» и в 16 матчах отметился четырьмя результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.