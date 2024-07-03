«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер попал в сферу интересов мадридского «Атлетико».

Как передаёт в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «матрасники» хотят этим летом подписать 24-летнего англичанина, однако считают цену на футболиста слишком высокой.

Ранее была информация, что Галлахер решил уйти из «Челси» из-за нежелания работать с новым главным тренером клуба Энцо Мареской.

В прошлом сезоне хавбек выходил на поле в составе «Челси» 37 раз и пять раз поразил ворота соперников, также на его счету семь ассистов на партнёров. Трансферная стоимость Галлахера оценивается в 50 миллионов евро.