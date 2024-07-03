Стало известно, почему «Барселона» не сможет вернуть Канселу

В последний день июня на сайте «Барселоны» появилась новость об уходе нескольких игроков, в частности защитника Жоау Канселу. Впрочем, вскоре новость отредактировали, и Канселу был оттуда удалён. Позже в прессе сообщили, что «сине-гранатовые» ещё хотят сохранить португальца, игравшего за клуб в сезоне 2023/2024 на правах аренды.

Всё идёт к тому, что вернуть Канселу «Барселона» не сможет. «Манчестер Сити» открыт к продаже 30-летнего игрока, однако каталонцы готовы лишь арендовать португальца с возможностью выкупа. Такой вариант «горожан» не устраивает – они настроены на полноценный трансфер, пишет испанский Sport.

Поговаривают, что «Манчестер Сити» хочет получить за трансфер Жоау Канселу около 30 миллионов евро.