Назван фаворит в борьбе за защитника сборной Италии Калафьори

Защитник национальной сборной Италии Рикардо Калафьори может покинуть «Болонью» в летнее трансферное окно. Как сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио, фаворитом в борьбе за 22-летнего футболиста стал «Арсенал».

На текущий момент «Арсенал» представил Калафьори «более интригующий проект и предложение».

В то же время отмечается, что итальянский футболист также находится на радарах «Челси», «ПСЖ» и «Байера».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рикардо Калафьори в 30 миллионов евро.

Добавим, что сборная Италии уже вылетела с Евро-2024, поэтому Калафьори может подумать о будущем на клубном уровне.