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Рекордный трансфер: Раскрыты условия перехода Пальиньи в «Баварию»

03 Июля 2024 • 15:03 Комментировать

В скором времени полузащитник Жоау Пальинья примерит на себе футболку «Баварии». В прессе появилась информация о том, что сделка между клубами находится на финальном этапе.

Согласно данным Sky Sports, трансфер Пальиньи будет рекордным для «Фулхэма». Так дорого лондонский клуб футболистов ещё не продавал. Общая сумма сделки составит 56 миллионов евро. Из них 51 миллион «Бавария» заплатит гарантированно, а ещё 5 миллионов будут заложены как бонусы.

В настоящий момент 28-летний Жоау Пальинья находится в расположении сборной Португалии на чемпионате Европы. Команда готовится к четвертьфиналу против Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Пальинья трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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