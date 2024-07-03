«Реал» может подписать ещё одного игрока сборной Англии – известно имя

После ухода Начо «Реал» ищет нового футболиста на позицию центрального защитника. Как сообщает на своих страницах The Sun, мадридский клуб обратил внимание на футболиста «Кристал Пэлас» Марка Гехи. В настоящий момент 23-летний защитник показывает высокий уровень игры за сборную Англии на чемпионате Европы. Судя по всему, это и привлекло внимание «сливочных».

Источник отмечает, что «Кристал Пэлас» оценивает Марка Гехи в 50 миллионов фунтов (около 59 миллионов евро по текущему курсу).

Стоит сказать, что в «Реале» уже блистает один футболист сборной Англии – полузащитник Джуд Беллингем.