«Челси» положил глаз на вингера ПСВ

Лондонский «Челси» интересуется вингером ПСВ Эйндховена Жоаном Бакайоко. По информации от журналиста Бобби Винсента, «синие» рассматривают вариант с приобретением 21-летнего бельгийца.

«Трансфермаркт» оценивает молодого футболиста в 45 миллионов евро, но ПСВ наверняка будет требовать за Жоана больше. Ранее Бакайоко также связывали и с другими клубами из Английской премьер-лиги.

В последнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Бакайоко отметился 12 голами и 9 результативными передачами в 33 поединках. К своим годам Жоан успел отыграть 14 матчей за взрослую сборную Бельгии, где отметился одним голом.