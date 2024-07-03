Пальинья станет игроком «Баварии»

Затяжная сага с полузащитником сборной Португалии Жоау Пальиньей близка к завершению. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, сделка почти закрыта. «Баварии» и «Фулхэму» осталось лишь уточнить некоторые детали, и тогда можно будет объявлять о переезде португальца в Мюнхен.

Ранее Пальинья не раз давал понять, что он хочет продолжить карьеру именно в «Баварии». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают португальского футболиста в 55 миллионов евро.

За «Фулхэм» Жоау Пальинья провёл 79 матчей, в которых забил восемь голов и отдал один голевой пас.