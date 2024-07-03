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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пальинья станет игроком «Баварии»

03 Июля 2024 • 14:17 Комментировать

Затяжная сага с полузащитником сборной Португалии Жоау Пальиньей близка к завершению. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, сделка почти закрыта. «Баварии» и «Фулхэму» осталось лишь уточнить некоторые детали, и тогда можно будет объявлять о переезде португальца в Мюнхен.

Ранее Пальинья не раз давал понять, что он хочет продолжить карьеру именно в «Баварии». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают португальского футболиста в 55 миллионов евро.

За «Фулхэм» Жоау Пальинья провёл 79 матчей, в которых забил восемь голов и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Пальинья трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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