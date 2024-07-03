«Манчестер Юнайтед» прогрессирует в переговорах по трансферу форварда из Серии А

«Манчестер Юнайтед» добился прогресса в переговорах по трансферу нападающего из итальянской Серии А. По информации от Sky Sports, манкунианцы приближаются к приобретению Джошуа Зиркзее из «Болоньи».

Источник отмечает, что у «Манчестер Юнайтед» состоялись позитивные переговоры с представителями молодого нидерландца. 23-летний Зиркзее открыт к тому, чтобы перебраться в команду Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что «Болонья» намерена продать Джошуа за границу, несмотря на интерес со стороны туринского «Ювентуса». «Манчестер Юнайтед» пока является фаворитом на трансфер нападающего.