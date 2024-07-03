Де Лигт отказал «ПСЖ», его приоритет – английский топ-клуб

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт отказался от предложения французского «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» – это единственный клуб, которому нидерландец разрешил начать переговоры с руководством «Баварии».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» уже обсуждает с «Баварией» условия потенциальной сделки. Де Лигт открыт к тому, чтобы воссоединиться с Эриком тен Хагом, с которым ранее работал в амстердамском «Аяксе».

Напомним, де Лигт присоединился к «Баварии» летом 2022 года из туринского «Ювентуса» за 67 миллионов евро.