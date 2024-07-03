«Аль-Наср» предложил Эдерсону двухлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год

«Аль-Наср» обратился к голкиперу «Манчестер Сити» Эдерсону с предложением о контракте. По информации от журналиста Сезара Луиса Мерло, бразильцу предложили двухлетнее соглашение с зарплатой в размере 30 миллионов евро в год.

Сообщается, что если Эдерсон даст согласие, «Аль-Наср» сразу же обратится к «Манчестер Сити» с целью закрыть сделку, заплатив необходимую сумму компенсации.

Ранее сообщалось, что Эдерсон не прочь перебраться в Саудовскую Аравию с целью заработать больше денег. Напомним, бразильский голкипер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, когда перебрался из лиссабонской «Бенфики».