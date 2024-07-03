Бывший футболист «Реала», «Арсенала» и других европейских клубов Месут Озил продемонстрировал свою физическую форму.

В социальных сетях игрок опубликовал фотографию, подписав: «Год очень упорной работы».

На фото Озил продемонстрировал шесть кубиков пресса и мощные бицепсы игрока, который ранее выступал за сборную Германии. Эта запись за 15 часов собрала более 1,5 миллиона лайков.

После ухода из футбола Озил посвятил себя совершенствованию своего тела телом и душой, и его физический прогресс не раз становился вирусным в социальных сетях.

Даже Криштиану Роналду был впечатлен физической трансформацией Озила: «Брат, это неплохо».