У Чуквуэмеки есть отступные в контракте с «Челси»

У полузащитника лондонского «Челси» Карни Чуквуэмеки в контракте прописана сумма отступных. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин может покинуть команду, если за него заплатят 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Карни заинтересован итальянский «Милан», но команда Паулу Фонсеки хочет арендовать англичанина с правом выкупа. В то же время «Челси» рассматривает вариант только с полноценной продажей.

Напомним, Чуквуэмека присоединился к «Челси» летом 2022 года из «Астон Виллы». Большую часть последнего сезона 20-летний футболист пропустил из-за различных травм. Карни успел отметиться одним голом и одним ассистом в АПЛ.