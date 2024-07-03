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У Чуквуэмеки есть отступные в контракте с «Челси»

03 Июля 2024 • 11:34 Комментировать

У полузащитника лондонского «Челси» Карни Чуквуэмеки в контракте прописана сумма отступных. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин может покинуть команду, если за него заплатят 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Карни заинтересован итальянский «Милан», но команда Паулу Фонсеки хочет арендовать англичанина с правом выкупа. В то же время «Челси» рассматривает вариант только с полноценной продажей.

Напомним, Чуквуэмека присоединился к «Челси» летом 2022 года из «Астон Виллы». Большую часть последнего сезона 20-летний футболист пропустил из-за различных травм. Карни успел отметиться одним голом и одним ассистом в АПЛ.

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