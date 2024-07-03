Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир

Прошлый год, пожалуй, поставил точку в соперничестве Месси и Роналду. Оба уже не играют в Европе и впервые в жизни не забили на групповом этапе континентального первенства. Поговорим о тех, кто может прийти им на замену в статусе лучших игроков поколения.

Ламин Ямаль («Барселона»)

Вингер «сине-гранатовых» дебютировал за взрослую команду ещё в 15 лет, а сейчас является одной из главных звёзд самой яркой сборной чемпионата Европы. Он невероятно техничен и пластичен, хорошо сложён и здорово умеет как работать на команду, так и брать игру на себя. У него есть некоторые проблемы с результативностью: Ямаль в прошлом сезоне забил 7 голов в 60 играх за клуб, да и на этом чемпионате Европы упустил ряд опасных моментов. И тут не стоит забывать, что ему даже нет 17 лет, большинство нынешних звёзд в этом возрасте ещё играли на юниорском уровне. Ямаль – настоящая ролевая модель для юных футболистов и будущая звезда на ближайшие десятилетия. Его потенциал настолько высок, что «ПСЖ» уже сейчас готовится предложить за него 250 миллионов евро, однако «Барселона» дала понять, что он не продаётся.

Джуд Беллингем («Реал Мадрид»)

Переезд Беллингема из Дортмунда в Мадрид стал самой громкой сделкой прошлого лета, но даже самые ярые оптимисты едва ли могли ожидать, что сезон для англичанина получится настолько успешным. Джуд забил 13 мячей в 13 играх, а всего наколотил 23 гола во всех турнирах и отдал голевую передачу в финале Лиги чемпионов. Беллингем – олицетворение универсального футболиста, он умеет на поле абсолютно всё и может выполнять одновременно 2-3 роли, делая игру своей команды невероятно вариативной. Символично, что именно он спас сборную Англии от вылета, забив сумасшедшим ударом через себя. Если Англия сможет выиграть Евро, а Беллингем и дальше будет проявлять себя, он уже в этом году может получить «Золотой мяч», но даже если этого не случится, Джуд с такой игрой без «Золотого мяча» не останется.

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Этот сезон стал для Фодена самым успешным в карьере: он забил 19 голов и отдал 8 голевых передач в АПЛ, став лучшим игроком сезона. С каждым годом атакующий полузащитник прогрессирует и уже превратился в настоящую звезду. Он обладает потрясающим ударом издали (6 голов в этом сезоне), здорово видит поле и умеет врываться в свободные зоны за счёт резкости и техники. Гвардиола не просто так называл Фодена самым талантливым игроком, которого он видел. В сборной Англии дела у него идут не очень: Фил не смог отличиться результативными действиями в 10 последних играх за «трёх львов», однако в самый нужный момент он может проявить себя, как уже делал в «Манчестер Сити». Вспомнить хотя бы игру против «Манчестер Юнайтед», в которой Фоден оформил дубль. Для игрока, определяющего поколение, важно быть лидером в решающих играх, и это о Фодене.

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

Норвежский форвард сделал 44 результативных действия в 45 играх, а многие считают, что он провёл неубедительный сезон, ведь Эрлинг не смог преодолеть рубеж в 30 голов в АПЛ, как в прошлом сезоне, когда он настрелял 36. Результативность Холанна уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Критики говорят о внешней простоте его голов, везении и припоминают, что Эрлинг нередко выпадает в важных матчах, а он просто продолжает забивать. Из всех игроков, представленных в списке, Холанну сложнее всего проявить себя в сборной. В свои 23 он ещё ни разу не играл на крупном турнире, а без успехов в сборной получить всеобщее признание весьма трудно. Что же остается Эрлингу в таком случае? Конечно, забивать ещё больше и переписывать новые бомбардирские рекорды. Например, он говорил о мечте забить 6 голов в игре Лиги чемпионов.

Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)

Вингер «Реала» провёл свой самый успешный сезон в карьере и не просто так считается главным претендентом на «Золотой мяч». Он был невероятно хорош в плей-офф Лиги чемпионов и забил в финале. А ведь когда-то над быстрым, но несуразным бразильцем было принято смеяться, в том числе и среди поклонников «Реала», а Бензема просил не пасовать на него. С тех пор Винисиус прокачался как физически, так и ментально. Он научился справляться с давлением и заметно подтянул реализацию моментов. Да, он далеко не джентльмен на поле, и из-за этого он не так популярен, как мог бы быть, однако даже его ненавистники признают, что Винисиус – один из лучших игроков в мире. Сейчас он зажигает на Кубке Америки и приближает себя к «Золотому мячу».

Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)

Говоря о лучших игроках поколения, нельзя не упомянуть французского форварда. Да, ему 25 лет, а Месси и Роналду к этому возрасту уже имели «Золотой мяч», которого у Килиана пока нет. Но тем не менее именно Мбаппе является главной суперзвездой здесь и сейчас. Сага с переходом в «Реал» тянулась долго и наконец-то завершилась, так что карьера Килиана совершает новый долгожданный виток. Можно говорить о том, что француз засиделся в «ПСЖ» и потерял пару лет, но тем не менее в обозримом будущем он станет лучшим бомбардиром сборной Франции и максимально близок к тому, чтобы обойти Клозе и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Кто-то говорит, что Мбаппе уже 25, но с другой стороны ему всего 25, и вполне вероятно, что пик его карьеры ещё впереди.

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев