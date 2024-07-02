Назван суперклуб, где хочет оказаться Киммих

Йозуа Киммих может уйти из «Баварии» этим летом. Действующий контракт полузащитника рассчитан ещё на один сезон, и, очевидно, решение по будущему Киммих будет принимать после чемпионата Европы.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Star, 29-летний Киммих одержим идеей перейти в «Манчестер Сити» и поработать под руководством Хосепа Гвардиолы.

Ранее слухи связывали Йозуа Киммиха и с другими европейскими топ-клубами, в частности с «Барселоной» и «Реалом».

За «Баварию» Киммих играет с лета 2015 года. Футболист уже пересекался с Хосепом Гвардиолой, когда испанец тренировал в Мюнхене.