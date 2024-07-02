«Арсенал» принял решение по Артете

«Арсенал» доволен работой Микеля Артеты на должности главного тренера команды. Авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил о переговорах сторон по новому контракту.

«Они ведут переговоры. Есть обсуждения, но на самом деле нет никакой спешки или паники с обеих сторон, потому что они чувствуют себя хорошо. Артета очень счастлив в «Арсенале», - рассказал Романо GiveMeSport.

Действующий контракт связывает Микеля Артету с «Арсеналом» до середины 2025 года.

Напомним, что «Арсенал» в прошлом чемпионате Англии занял второе место. От «Манчестер Сити» команда Микеля Артеты отстала всего лишь на два очка.