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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» хочет усилить только две позиции — известны все кандидаты слухи

02 Июля 2024 • 19:14 Комментировать

Стали известны трансферные планы «Барселона» текущим летом.

По информации Diario Sport, «сине-гранатовые» намерены усилить опорную зону и левый фланг атаки. Сообщается, что в полузащиту «Барселона» рассматривает Микеля Мерино («Реал Сосьедад»), Йозуа Киммиха («Бавария») и Амаду Онана («Эвертон»). Что касается позиции левого вингера, то сейчас клуб выбирает между Нико Уильямсом («Атлетик»), Луисом Диасом («Ливерпуль»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг») и Филоджином-Байдейсом («Халл Сити»).

Напомним, прошлый сезон чемпионата Испании «Барселона» завершила на второй позиции в турнирной таблице.  

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