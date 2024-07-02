«Ницца» не продала Тодибо клубу АПЛ за 35 миллионов евро

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо интересен «Вест Хэму». Клуб Английской премьер-лиги из Лондона предлагал за летний трансфер 24-летнего Тодибо 35 миллионов евро. Впрочем, «молотобойцы» услышали отказ.

Ранее слухи активно связывали Тодибо с другим английским клубом – с «Манчестер Юнайтед». Впрочем, «красные дьяволы» не смогут осуществить трансфер футболиста из-за правил УЕФА. Об этом недавно рассказывал владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.

Добавим, что за «Ниццу» Жан-Клер Тодибо выступает с февраля 2021 года после перехода из «Барселоны».