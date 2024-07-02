Дьюсбери-Холл оценил работу Марески в «Лестере»

Новичок «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл высказался о главном тренере команды Энцо Мареске. Оба перебрались этим летом в лондонский клуб из «Лестера».

— Он фантастический. Он полностью изменил стиль игры «Лестера» в прошлом сезоне, и это сработало. Я влюбился в его стиль, и я знаю, что многие другие игроки «Лестера» тоже, — приводит слова Дьюсбери-Холла пресс-служба «синих».

Футболист уверен, что в «Челси» Мареска сможет поставить такую игру, от которой команда будет получать удовольствие.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Английской премьер-лиги «Челси» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 38 матчах.