Де Лигт выбрал новый клуб

Защитник Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку уже в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 24-летний футболист уже дал зелёный свет на переход из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».

Теперь «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» ведут переговоры о структуре сделки по трансферу де Лигта.

Стоит сказать, что в «Манчестер Юнайтед» де Лигт может воссоединиться с Эриком тен Хагом. Тренер и футболист ранее пересекались в «Аяксе».

За два сезона в «Баварии» Маттейс де Лигт провёл 73 матча, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёров.