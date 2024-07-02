Руководство «Ньюкасла» намерено сохранить в команде нападающего Александра Исака. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, «сороки» приложат вся усилия, чтобы новый сезон Исак начал в составе команды.

Ранее сообщалось, что «Челси» готово выложить 120 миллионов евро за 24-летнего шведского форварда.

В прошлом сезоне Исак принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 25 мячей и записал на свой счет два ассиста.

Действующий трудовой договор Исака с «Ньюкаслом» рассчитан до середины 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 75 миллионов евро.