Из «Манчестер Сити» может уйти полузащитник

В летнее трансферное окно состав «Манчестер Сити» может покинуть один из полузащитников. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Сэма Ли, из стана «горожан» может уйти Матеус Нунес. Интерес к 25-летнему футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии.

За «Манчестер Сити» Нунес играет с сентября прошлого года после трансфера из «Вулверхэмптона». С тех пор полузащитник провёл за «горожан» 29 официальных матчей, в которых отдал пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Матеуса Нунеса в 50 миллионов евро.