Дьюсбери-Холл рассказал, что восхищался Канте

Новичок «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл признался, что восхищался экс-игроком «синих» Н’Голо Канте.

— Мы вместе были в «Лестере». Я видел, как он прогрессирует и творит историю с клубом. Это дало мне дополнительную мотивацию делать что-то подобное, — цитирует хавбека журналист Бен Джейкобс.

Сегодня, 2 июля, «Челси» официально объявил о трансфере 25-летнего футболиста из «Лестера». Трудовой договор между сторонами заключен на пять лет с возможностью продления.

Всю свою карьеру Дьюсбери-Холл провел в «Лестере». В минувшей кампании он принял участие в 49 встречах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет 15 результативных передач.