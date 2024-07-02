«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с голкипером Томом Хитоном. Опытный 38-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2025 года.

Том Хитон является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В родной клуб вратарь вернулся летом 2021 года после перехода на правах свободного агента.

Добавим, что прошлый чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил на восьмой позиции в турнирной таблице. При этом команда Эрика тен Хага пробилась в Лигу Европы, обыграв «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счётом 2:1.