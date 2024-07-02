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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с вратарём официально

02 Июля 2024 • 17:40 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с голкипером Томом Хитоном. Опытный 38-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2025 года.

Том Хитон является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В родной клуб вратарь вернулся летом 2021 года после перехода на правах свободного агента.

Добавим, что прошлый чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил на восьмой позиции в турнирной таблице. При этом команда Эрика тен Хага пробилась в Лигу Европы, обыграв «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Том Хитон
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