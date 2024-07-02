Лондонский «Челси» официально объявил о переходе Кирнана Дьюсьери-Холла. Хавбек «Лестера» подписал с «синими» пятилетний контракт с возможность автоматического продления ещё на один год.

Дьюсбери-Холл – один из ведущих игроков «Лестера» в прошедшем сезоне. В активе 25-летнего футболиста набралось 44 матча, в которых он 12 раз забивал и 14 раз ассистировал партнёрам. «Лисы» смогли занять первое место в Чемпионишпе и подняться в АПЛ спустя один год после вылета. В «Лестере» хавбек играл под руководством Энцо Марески, который недавно возглавил «Челси».

Кирнан – воспитанник «Лестер Сити», это его родной клуб, в котором он с детства начал профессиональную карьеру.