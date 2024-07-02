Форвард «Челси» Броя рассказал о вариантах по будущему

Нападающий Армандо Броя может покинуть «Челси» в летнее трансферное окно. 22-летний футболист сообщил, что у него есть варианты в других странах и клубах.

«Это правда, у меня есть предложения из Серии А, Бундеслиги и АПЛ. Остаться в «Челси»? Это тоже вариант, у меня всё ещё есть действующий контракт», - сказал Броя RTV Klan.

Армандо Броя имеет с «Челси» контракт, рассчитанный до середины 2028 года. Во второй части сезона 2023/2024 албанский футболист выступал за «Фулхэм» на временной основе.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Армандо Брою в 22 миллионов евро.