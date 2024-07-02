«Манчестер Юнайтед» начал реконструировать тоннель на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» посредством официального сайта объявил о начале работ по реконструкции тоннеля, по которому футболисты выходят на поле «Олд Траффорд».

«Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу, которая будет вдохновлять и мотивировать наших футболистов и футболисток в игровые дни», - говорится в сообщении на официальном сайте.

Работы по реконструкции тоннеля на стадионе завершатся к началу сезона 2024/2025.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в прошлом чемпионате Англии занял только восьмое место. При этом команда Эрика тен Хага пробилась в еврокубки за счёт победы в Кубке Англии.