«Реал» и «ПСЖ» могут сразиться на летнем трансферном рынке. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, обоим клубам интересен защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба.

«Реал» хочет подписать качественного игрока в центр обороны после ухода Начо и с учётом возможного ухода Давида Алабы. «ПСЖ» тоже хочет усилить эту позицию перед началом следующего сезона.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Вильяма Салиба в 80 миллионов евро. За «Арсенал» француз провёл 83 матча, в которых записал на свой счёт пять голов и два голевых паса на партнёров.