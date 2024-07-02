«Манчестер Юнайтед» может продать Рэшфорда этим летом

«Манчестер Юнайтед» этим летом может продать своего нападающего Маркуса Рэшфорда, который провалил последний сезон. Как сообщает Manchester Evening News, сам англичанин открыт к уходу в другую команду.

Руководство «Манчестер Юнайтед» может дать нападающему ещё один шанс реанимировать свою карьеру, но окончательное решение ещё не принято. Напомним, Маркус в настоящий момент является самым высокооплачиваемым футболистом манкунианцев. Англичанин зарабатывает более 18 миллионов евро в год.

В последнем розыгрыше Английской премьер-лиги Рэшфорд отметился 7 голами и 2 результативными передачами.