«Барселона» сделал выбор между Мерино и Онана

Каталонская «Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на позицию опорного полузащитника. Напомним, «сине-гранатовые» ранее рассматривали Микеля Мерино из «Реал Сосьедада» и Амаду Онана из английского «Эвертона».

Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» сделали выбор в пользу Онана, который вчера провёл последний матч на Евро-2024, ведь его сборная Бельгии вылетела от Франции.

Напомним, за Онана ранее требовали компенсацию в районе 60 миллионов евро, которые «Барселоне» будет сложно заплатить из-за финансовых проблем. «Сине-гранатовых» также в последние недели связывают с Йозуа Киммихом из «Баварии».