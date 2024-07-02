«Фенербахче» положил глаз на Дарвина Нуньеса

Турецкий «Фенербахче» хочет пригласить в свои ряды нападающего клуба из Английской премьер-лиги. По информации от Ajansspor, команда Жозе Моуринью хотела бы усилиться Дарвином Нуньесом из «Ливерпуля».

Напомним, уругвайский форвард подвергся критике за свои выступления в первых двух сезонах за «Ливерпуль», хотя его статистику в последней кампании нельзя назвать провальной. 25-летний Дарвин отметился 11 голами и 8 результативными передачами в 36 матчах Премьер-лиги.

Два года назад «Ливерпуль» заплатил за Нуньеса в районе 80 миллионов евро лиссабонской «Бенфике». Англичане вряд ли отпустят уругвайца в это трансферное окно.