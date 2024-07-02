Калафьори открыт к трансферу в АПЛ

Центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори открыт к тому, чтобы перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Грэма Бэйли, если туринский «Ювентус» не сможет заключить сделку с «Болоньей», итальянец будет готов к трансферу в зарубежный чемпионат.

Ранее в «Болонье» заявили, что предпочитают продать Калафьори в иностранную команду, а не усиливать конкурентов по Серии А. Ранее с Рикардо были связаны такие клубы, как «Арсенал» и «Челси».

22-летний Калафьори ранее оценивался в сумму порядка 50-60 миллионов евро. Рикардо выступал за сборную Италии на Евро-2024, но его команда уже вылетела на стадии ⅛ финала.