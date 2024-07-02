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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Калафьори открыт к трансферу в АПЛ

02 Июля 2024 • 10:40 Комментировать (2)

Центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори открыт к тому, чтобы перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Грэма Бэйли, если туринский «Ювентус» не сможет заключить сделку с «Болоньей», итальянец будет готов к трансферу в зарубежный чемпионат.

Ранее в «Болонье» заявили, что предпочитают продать Калафьори в иностранную команду, а не усиливать конкурентов по Серии А. Ранее с Рикардо были связаны такие клубы, как «Арсенал» и «Челси».

22-летний Калафьори ранее оценивался в сумму порядка 50-60 миллионов евро. Рикардо выступал за сборную Италии на Евро-2024, но его команда уже вылетела на стадии ⅛ финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рикардо Калафьори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
02 Июля 2024 в 11:41
Один из немногих, кто запомнился в сборной Италии в матче с Хорватией, но Спаллети почему то не поставил его на матч со Швейцарией!?
ВетерПеремен
02 Июля 2024 в 11:57
У него 2 желтых было.
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