«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового спортивного директора. Как сообщается на официальном сайте «красных дьяволов», этот пост занял Дэн Эшуорт, ранее работавший в «Ньюкасле». Он трудился в системе «сорок» с 2022 года.

Стоит отметить, что Дэн является братом Пола Эшуорта, который ранее занимал аналогичную должность в московском «Спартаке».

«Манчестер Юнайтед» провально провел минувший розыгрыш Английской премьер-лиги, финишировав лишь на восьмом месте. Манкунианцы смогли скрасить неудачный сезон триумфом в Кубке страны. В решающем поединке подопечные Эрика тен Хага одолели «Манчестер Сити».