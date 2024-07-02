Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии

02 Июля 2024 • 01:52 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Центральный защитник сборной Италии и «Болоньи» Рикардо Калафьори интересен лондонским грандам.

Уверенная игра 22-летнего футболиста на Евро-2024 лишь усилила интерес к нему со стороны зарубежных топ-клубов. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, за ситуацией с Калафьори продолжают внимательно следить «Арсенал» и «Челси». Официальные переговоры пока не стартовали, но оба лондонских клуба участвуют в гонке за центрбеком «Болоньи».

Недавно директор «россоблу» открыто заявил, что Рикардо Калафьори вряд ли перейдёт в «Ювентус», при этом не исключил продажу перспективного итальянца в зарубежный чемпионат.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Челси Сборная Италии Арсенал Лондон Фабрицио Романо Рикардо Калафьори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
28 Июня
06:41
Инсайдер Романо высказался о возможном уходе Кивёра из «Арсенала»
00:03
Полузащитник «Арсенала» сообщил о желании сменить клуб
27 Июня
04:47
«Арсенал» следит за новой звездой сборной Италии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024 Доннарумма высказался после вылета Италии с Евро-2024 Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024 Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июля
01:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
01:31 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, где может оказаться Киммих в случае ухода из «Баварии»
01:09 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио слухи
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» назвала «Арсеналу» стоимость Кунде слухи
01 Июля
23:14 · Англия. Премьер-лига
Директор «Болоньи»: «Думаю, Калафьори не перейдёт в «Ювентус»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Англии мечтал о переходе в «Ливерпуль», но сделка не состоялась
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов удовлетворить запросы Нико Уильямса, но игрок хочет в другой топ-клуб слухи
22:09 · Англия. Премьер-лига
Гиу отклонил предложение «Барселоны» перед уходом в «Челси» – названы условия
18:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о трансфере нападающего «Барселоны» официально
18:36 · Англия. Премьер-лига
Баркли вернулся в «Астон Виллу» официально
17:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» принял решение по Сону слухи
15:12 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не исключил уход из «Манчестер Сити» ради больших денег
14:56 · Англия. Премьер-лига
Амрабат может остаться в «Манчестер Юнайтед»
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересен топ-игрок «Баварии»
14:22 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет подписать игрока сборной Испании из АПЛ
Все новости
Рекомендуем