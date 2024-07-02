«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии

Центральный защитник сборной Италии и «Болоньи» Рикардо Калафьори интересен лондонским грандам.

Уверенная игра 22-летнего футболиста на Евро-2024 лишь усилила интерес к нему со стороны зарубежных топ-клубов. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, за ситуацией с Калафьори продолжают внимательно следить «Арсенал» и «Челси». Официальные переговоры пока не стартовали, но оба лондонских клуба участвуют в гонке за центрбеком «Болоньи».

Недавно директор «россоблу» открыто заявил, что Рикардо Калафьори вряд ли перейдёт в «Ювентус», при этом не исключил продажу перспективного итальянца в зарубежный чемпионат.