Стало известно, где может оказаться Киммих в случае ухода из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Стороны по-прежнему не согласовали условия нового контракта – нынешний договор истекает через год. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 29-летний футболист готов всерьёз рассмотреть возможность ухода, если так и не договорится с «Баварией». Предполагается, что предпочтительным местом продолжения карьеры для немецкого игрока станет Английская премьер-лига.

По слухам, интерес к Йозуа Киммиху проявляют «Манчестер Сити» и «Барселона», а также представители чемпионата Саудовской Аравии.