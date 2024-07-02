Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио решил, где хочет продолжить карьеру.

29-летний игрок ещё не расстался с «Ювентусом», но официально его контракт с «бьянконери» уже истёк. Хавбек может вести переговоры с другими клубами на правах свободного агента. По данным журналиста Альфредо Педуллы, Рабио ответил отказом на недавнее предложение «Ювентуса»: футболисту предлагалась зарплата в размере 8 млн евро, но того не устроила сумма комиссионных выплат агенту.

Источник также утверждает, что у француза есть предложение от «Ливерпуля», при этом сам он ждёт приглашения от мадридского «Реала», который, вероятно, займётся поиском замены ушедшему Тони Кроосу.